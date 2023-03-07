У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що в Бахмуті Донецької області на сьогодні залишаються менш як 4 тис. цивільних, із яких мінімум 38 - діти.

"У Бахмуті станом на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. людей. Якщо говорити про діток, то приблизно 38 дітей, те що ми знаємо, сьогодні залишаються в Бахмуті", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у вівторок удень.

Вона зазначила, що до воєнних дій у Бахмуті проживали понад 70 тис. осіб, із яких 12 тис. були діти.

Віцепрем'єрка поскаржилася, що владі часто важко потрапити до міста для евакуації людей, які залишилися, а також не завжди є інформація про конкретне місце перебування людей.