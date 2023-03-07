Єрмак розповів екс-головнокомандувачу сил НАТО у Європі про "Київський договір безпеки"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у режимі відеозв'язку розповів генералу США, екс-головнокомандувачу сил НАТО в Європі Уеслі Кларку про "Київський договір безпеки", як рекомендації щодо гарантій безпеки для України, повідомила прес-служба глави держави.

"Андрій Єрмак розповів Уеслі Кларку про рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які називаються "Київський договір безпеки" і були напрацьовані міжнародною групою на чолі з керівником Офісу президента України та колишнім Генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном", - зазначив Єрмак.

"Україна дуже розраховує на голос людей з таким величезним військовим та політичним досвідом", - наголосив глава Офісу президента.

Єрмак також зазначив, що українська армія потребує зброї, яка допоможе їй продовжувати звільняти окуповані Росією території та захищати об'єкти інфраструктури та цивільних осіб.

Крім того, глава Офісу президента додав, що Україна не готова до компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності, а також розповів про представлену "формулу миру" у листопаді 2022 року президентом Володимиром Зеленським про бачення Україною закінчення війни.

Водночас Єрмак запросив Кларка відвідати Україну.