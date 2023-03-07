Події

01:26 07.03.2023

Єрмак розповів екс-головнокомандувачу сил НАТО у Європі про "Київський договір безпеки"

1 хв читати
Єрмак розповів екс-головнокомандувачу сил НАТО у Європі про "Київський договір безпеки"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у режимі відеозв'язку розповів генералу США, екс-головнокомандувачу сил НАТО в Європі Уеслі Кларку про "Київський договір безпеки", як рекомендації щодо гарантій безпеки для України, повідомила прес-служба глави держави.

"Андрій Єрмак розповів Уеслі Кларку про рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які називаються "Київський договір безпеки" і були напрацьовані міжнародною групою на чолі з керівником Офісу президента України та колишнім Генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном", - зазначив Єрмак.

"Україна дуже розраховує на голос людей з таким величезним військовим та політичним досвідом", - наголосив глава Офісу президента.

Єрмак також зазначив, що українська армія потребує зброї, яка допоможе їй продовжувати звільняти окуповані Росією території та захищати об'єкти інфраструктури та цивільних осіб.

Крім того, глава Офісу президента додав, що Україна не готова до компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності, а також розповів про представлену "формулу миру" у листопаді 2022 року президентом Володимиром Зеленським про бачення Україною закінчення війни.

Водночас Єрмак запросив Кларка відвідати Україну. 

Теги: #сша #україна #генерал #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:35 07.03.2023
"Слуги народу" закликали світове суспільство та міжнародні інституції до покарання РФ за геноцид українського народу

"Слуги народу" закликали світове суспільство та міжнародні інституції до покарання РФ за геноцид українського народу

01:33 07.03.2023
ЗРК Patriot та SAMP/T прибудуть до України після квітня

ЗРК Patriot та SAMP/T прибудуть до України після квітня

01:31 07.03.2023
Посилення оборони Бахмута одноголосно підтримане Ставкою

Посилення оборони Бахмута одноголосно підтримане Ставкою

01:28 07.03.2023
Ми знайдемо вбивць українського воїна – Зеленський

Ми знайдемо вбивць українського воїна – Зеленський

20:12 06.03.2023
Твіттер працює з перебоями у США

Твіттер працює з перебоями у США

19:27 06.03.2023
Генпрокуратура розслідує 11 скоєних від початку війни випадків екоциду

Генпрокуратура розслідує 11 скоєних від початку війни випадків екоциду

16:04 06.03.2023
Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

10:45 06.03.2023
До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

07:19 06.03.2023
На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

15:12 05.03.2023
Італія має намір представити план розблокування українського експорту наприкінці квітня на конференції в Римі

Італія має намір представити план розблокування українського експорту наприкінці квітня на конференції в Римі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посилення оборони Бахмута одноголосно підтримане Ставкою

Зеленський зустрівся в Києві з лідерами СДПН

Голова МЗС закликав МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

Заступника голови Одеської ОВА Ткачука затримано, голова ОВА Марченко заявив про продовження боротьби з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади

Правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого

ОСТАННЄ

Антикорупційне управління Міноборони України може очолити Сергій Степанян

Зеленський зустрівся в Києві з лідерами СДПН

СБУ повідомила про підозру "церковному блогеру" УПЦ (МП) за розпалювання міжконфесійної ворожнечі

Голова МЗС закликав МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

Світ вступає в епоху загального зростання оборонних видатків - глава МЗС Сінгапуру

Російські окупанти за добу завдали по території України п'яти ракетних і 42 авіаудари, використали 11 дронів-камікадзе, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Заступника голови Одеської ОВА Ткачука затримано, голова ОВА Марченко заявив про продовження боротьби з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади

Правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого

За допомогою ДНК ідентифіковано близько трьох тисяч загиблих українців

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА