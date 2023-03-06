Події

20:17 06.03.2023

Російські окупанти за добу завдали по території України п'яти ракетних і 42 авіаудари, використали 11 дронів-камікадзе, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

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Російські окупанти за добу завдали по території України п'яти ракетних і 42 авіаудари, використали 11 дронів-камікадзе, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за добу завдали по території України п'яти ракетних і 42 авіаційних ударів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в понеділок.

Зазначається, що основні зусилля загарбники зосереджують на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках.

"Протягом доби противник завдав 42 авіаційних та п'яти ракетних ударів. Зокрема під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БПЛА типу "Шахед-136", дев'ять із яких було збито. Здійснив понад десять обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України.

Упродовж поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник, попри втрати, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське – успіху не мав.

Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілу зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

"Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років", - зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Там уточнюють, що в готелі "Донбас" міста Кадіївка в тимчасово окупованій Луганській області працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК спрямована на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ для подальшого їх повернення до строю. У такий спосіб російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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