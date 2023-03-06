За допомогою ДНК ідентифіковано близько трьох тисяч загиблих українців

Майже три тисячі загиблих українців було ідентифіковано за допомогою ДНК-експертиз, повідомив заступник голови Національної поліції України - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"Наразі в рамках кримінальних проваджень наші криміналісти разом із експертами ДНДЕКЦ ідентифікували близько 3 тисяч убитих українців. Ще 2 800 тіл залишаються досі не впізнаними і не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу", - наводить слова Цуцкірідзе, сказані ним в ефірі національного телемарафону, пресслужба Нацполіції в понеділок.

Цуцкірідзе зазначив, що наразі формують так звану базу ДНК: уже майже 16 тисяч родичів загиблих або безвісти зниклих здали свої зразки.

Водночас він уточнив, що робота криміналістів з ідентифікації тіл значно прискорюється завдяки застосуванню пересувних ДНК-лабораторій.

"Мобільні лабораторії, які ми отримали завдяки міжнародним партнерам, дозволяють швидко відібрати ДНК у загиблого та у його родичів. Такі лабораторії використовувалися для ідентифікації тіл після ракетних обстрілів торгового центру у Кременчуці, у середмісті Вінниці, під час падіння гелікоптера під Києвом", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Він додав, що зазвичай на місці події працюють одразу дві пересувні ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відбір ДНК у загиблих, інша - у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу і в разі збігу - встановлення особи.

"На сьогодні у Нацполіції працюють вісім пересувних лабораторій. Але ми плануємо забезпечити кожен регіон таким обладнанням, що суттєво покращить ефективність роботи слідчих-криміналістів. Тож ми ведемо перемовини з посольством США щодо їх придбання", - наголосив він.