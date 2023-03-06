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16:04 06.03.2023

Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

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Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

Убивство на камеру російськими окупантами українського військовополоненого є свідченням культивування в РФ воєнних злочинів і виправдання їх пропагандою, зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Убивство людини, яка потрапила в полон, - ще один приклад цього. А ще - це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості", - написав Єрмак у телеграмі в понеділок.

Він також наголосив, що "за кожен такий воєнний злочин буде розплата". "Ніхто не зможе сховатися від неї", - додав глава Офісу президента.

Раніше в мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться в бік, де розташована камера, голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього лунають численні постріли. Відео знято в лісопосадці.

 

Теги: #єрмак #воєнні_злочини

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