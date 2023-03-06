Кривонос обіцяє докласти всіх зусиль для збереження незалежності та розвитку НАБУ

Новопризначений директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос запевнив, що докладе всіх зусиль для збереження незалежності та розвитку інституції.

"Я залишатимуся відкритим для громадянського суспільства, професійних організацій, журналістів, міжнародних партнерів. Для мене честь мати можливість працювати з професійною та злагодженою командою НАБУ", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок.

"Докладу зусиль для збереження незалежності та розвитку інституції", - запевнив він, додавши, що основним показником ефективності вважатиме, якщо "кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин, буде боятися Бога, народу України та НАБУ".

"Я вдячний конкурсній комісії за прозорий відкритий конкурс, прем’єр-міністру та Кабінету Міністрів України - за таку велику довіру і призначення мене на посаду директора НАБУ", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в понеділок призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Кривоноса на посаду директора НАБУ.