Події

11:28 06.03.2023

Депутати пропонують зробити 8 березня Міжнародним днем захисту прав жінок, але залишити його вихідним

1 хв читати
Депутати пропонують зробити 8 березня Міжнародним днем захисту прав жінок, але залишити його вихідним

Народні депутати пропонують залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним днем, але перейменувати його згідно з практикою Організації Об'єднаних Націй на Міжнародний день захисту прав жінок, повідомила народна депутатка, одна з авторів законопроєкту Марина Бардіна (фракція "Слуга народу").

"Ми зареєстрували законопроєкт, яким пропонуємо перейменувати свято за практикою ООН на Міжнародний день захисту прав жінок і залишити його вихідним", - написала Бардіна у фейсбуці у понеділок.

Вона нагадала, що 62% українців, які проголосували в "Дії", виступили за збереження 8 березня вихідним днем.

Як випливає з порівняльної таблиці до законопроєкту, скан якої народна депутатка оприлюднила в соціальній мережі, пропонується зробити вихідним днем 8 травня - День пам'яті та примирення, а 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - виключити зі списку святкових і неробочих днів.

Теги: #8_березня #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 06.03.2023
62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

12:17 28.02.2023
У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

18:57 22.02.2023
Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів, законопроєкт про це зареєстровано в Раді

Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів, законопроєкт про це зареєстровано в Раді

19:41 21.02.2023
Нардепи пропонують визначити принципи переговорів про капітуляцію РФ та умови завершення війни

Нардепи пропонують визначити принципи переговорів про капітуляцію РФ та умови завершення війни

07:45 21.02.2023
Президент Грузії не підтримає законопроєкт про іноагентів

Президент Грузії не підтримає законопроєкт про іноагентів

07:55 14.02.2023
Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

07:59 07.02.2023
Рада розгляне законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло цього тижня

Рада розгляне законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло цього тижня

20:01 03.02.2023
Парламентський комітет з питань нацбезпеки затвердив законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Парламентський комітет з питань нацбезпеки затвердив законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

07:53 31.01.2023
Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для охорони здоров'я, мостобудування, прикордонної інфраструктури, кредитів АПК та грантів бізнесу

Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для охорони здоров'я, мостобудування, прикордонної інфраструктури, кредитів АПК та грантів бізнесу

07:16 28.01.2023
Палата представників США ухвалила законопроєкт про обмеження доступу Байдена до нафтового резерву

Палата представників США ухвалила законопроєкт про обмеження доступу Байдена до нафтового резерву

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі випущені по Києву ударні безпілотники було збито - військова адміністрація

Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

Сили ППО знищили 13 із 15 запущених БПЛА "Shahed"

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

ОСТАННЄ

СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта"

На Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, зруйновано школу в Краматорську, пошкоджено будинки та адмінбудівлі

До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

Усі випущені по Києву ударні безпілотники було збито - військова адміністрація

РФ виводить на поле бою застарілі та вразливі танки і БТР - британська розвідка

Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з математики

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинули двоє мирних жителів

Сили ППО знищили 13 із 15 запущених БПЛА "Shahed"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА