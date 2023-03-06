Депутати пропонують зробити 8 березня Міжнародним днем захисту прав жінок, але залишити його вихідним

Народні депутати пропонують залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним днем, але перейменувати його згідно з практикою Організації Об'єднаних Націй на Міжнародний день захисту прав жінок, повідомила народна депутатка, одна з авторів законопроєкту Марина Бардіна (фракція "Слуга народу").

"Ми зареєстрували законопроєкт, яким пропонуємо перейменувати свято за практикою ООН на Міжнародний день захисту прав жінок і залишити його вихідним", - написала Бардіна у фейсбуці у понеділок.

Вона нагадала, що 62% українців, які проголосували в "Дії", виступили за збереження 8 березня вихідним днем.

Як випливає з порівняльної таблиці до законопроєкту, скан якої народна депутатка оприлюднила в соціальній мережі, пропонується зробити вихідним днем 8 травня - День пам'яті та примирення, а 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - виключити зі списку святкових і неробочих днів.