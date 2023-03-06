На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

Може минути "вічність", перш ніж уряд США точно дізнається, звідки взявся COVID-19, заявив головний демократ у комітеті палати представників із розвідки Джим Гаймс.

"У нас так мало фактів, що неминуче різні агентства дійдуть різних висновків", - сказав Гаймс в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Може пройти ціла вічність, перш ніж ми дійсно дізнаємося точно, що сталося", - зазначив він.

Його думку розділив голова комітету, республіканець Майк Тернер.

"Прямих доказів немає, у нас немає Китаю, який визнає це, у нас немає лабораторії Уханя, що передає ці матеріали", - цитують американські ЗМІ Тернера.

Зі свого боку, сенатор Марк Ворнер звинуватив Китай у відмові бути відкритим і чесним щодо походження COVID-19.

"Якби цей вірус виник практично деінде, там були б учені з усього світу", - сказав він в ефірі Fox News.

Тим часом колишній комісар охорони здоров'я міста Балтимор і професор Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вен в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що всі відомства одностайні в тому, що поширення коронавірусу у світі не було навмисним кроком.

"Є одна річ, яку розвідувальне співтовариство виявило і, фактично, одностайно заявляло від самого початку, а саме, що це не було навмисним. Це не було біологічною зброєю або чимось таким, що намагався зробити Китай, або науковці, або які б то не було політики чи політичні лідери", - зазначила вона.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що експерти міністерства енергетики США дійшли висновку, що коронавірус COVID-19, найімовірніше, поширився через витік із лабораторії в Китаї. Міністерство дійшло такого висновку, вивчивши нові розвіддані. ФБР зробило схожий висновок, використовуючи власні джерела, 2021 року.

Після цього повідомлення члени республіканської партії в конгресі посилили свої заклики до негайних дій проти китайського уряду.

"Що важливо, так це притягнути Комуністичну партію Китаю до відповідальності, щоб це більше не повторилося", - написав у соціальних мережах сенатор Том Коттон.

Проте поки що в органах влади США немає єдиної думки щодо цього питання. Чотири урядові структури, так само як спеціально сформована група фахівців із розвідки, як і раніше, схиляються до теорії про природне походження вірусу. Ще два американських відомства поки не можуть дійти однозначного висновку.