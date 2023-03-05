В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

Україні необхідно до наступного опалювального сезону посилити захист енергооб'єктів і провести роботу з децентралізації енергетики, заявив у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі", - сказав він.

За словами президента, необхідно "посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася".