Події

20:45 05.03.2023

В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

1 хв читати
В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

Україні необхідно до наступного опалювального сезону посилити захист енергооб'єктів і провести роботу з децентралізації енергетики, заявив у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі", - сказав він.

За словами президента, необхідно "посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася".

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 05.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини на неділю підвищився, але залишається незначним

Імпорт е/е зі Словаччини на неділю підвищився, але залишається незначним

07:48 05.03.2023
Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

22:04 03.03.2023
Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

19:18 03.03.2023
Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

19:10 03.03.2023
Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

12:13 03.03.2023
Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

11:04 03.03.2023
"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

21:22 02.03.2023
Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

19:09 02.03.2023
Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

08:28 02.03.2023
Ліміти споживання е/е на четвер відсутні

Ліміти споживання е/е на четвер відсутні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

ОСТАННЄ

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

У Запоріжжі закінчили пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, нанесеного окупантами по житловому будинку

Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

Росія обходить санкції через треті країни, наприклад, Туреччину, ОАЕ і Казахстан

На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

Поліція Київської області зафіксувала 160 груп у телеграмі пов'язаними з ПВК "Редан"

За добу війська РФ завдали 23 авіаційних і 4 ракетних удари, понад 20 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗС України: Бригада морської піхоти РФ на Вугледарській ділянці відмовляється йти в наступ

Українська авіація завдала десять ударів по противнику, ракетники та артилеристи вразили два пункти управління ворога

Азербайджан вимагає виведення вірменських військових із Карабаху, виступає за встановлення КПП на кордоні - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА