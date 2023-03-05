Поліція Київської області зафіксувала 160 груп у телеграмі пов'язаними з ПВК "Редан"

Поліція продовжує проводити перевірки, пов'язані з молодіжним рухом ПВК "Редан", у телеграм-каналах Київської області було зафіксовано 160 груп на 1600 учасників, пов'язаних із цим рухом, повідомляє голова ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"ПВК "Редан" - поліція продовжує профілактичні заходи серед молоді . По 500 об’єктах вже проведено перевірки. В телеграм каналах Київщини зафіксували вже 160 таких груп на 1600 учасників. Організатори встановлені, із ними проведено профілактичні бесіди", - сказав Нєбитов в ефірі телеканалу "Рада".

Голова ГУ Нацполіції в Київській області зазначив, що цей молодіжний рух є "черговим ІПСО з боку Російської Федерації".