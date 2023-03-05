Події

19:25 05.03.2023

Поліція Київської області зафіксувала 160 груп у телеграмі пов'язаними з ПВК "Редан"

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Поліція Київської області зафіксувала 160 груп у телеграмі пов'язаними з ПВК "Редан"

 

Поліція продовжує проводити перевірки, пов'язані з молодіжним рухом ПВК "Редан", у телеграм-каналах Київської області було зафіксовано 160 груп на 1600 учасників, пов'язаних із цим рухом, повідомляє голова ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"ПВК "Редан" - поліція продовжує профілактичні заходи серед молоді . По 500 об’єктах вже проведено перевірки. В телеграм каналах Київщини зафіксували вже 160 таких груп  на 1600 учасників. Організатори встановлені, із ними проведено профілактичні бесіди", - сказав Нєбитов в ефірі телеканалу "Рада".

Голова ГУ Нацполіції в Київській області зазначив, що цей молодіжний рух є "черговим ІПСО з боку Російської Федерації".

 

 

 

Теги: #київська #телеграм #редан

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