Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

Унаслідок нічних і ранкових обстрілів Донецької області з боку окупантів двоє людей загинули і четверо дістали поранення, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, вранці росіяни завдали удару із С-300 по Гришиному Покровської громади - пошкодили 7 будинків. Ще 6 будинків пошкоджено внаслідок вечірніх обстрілів Мирноградської громади.

На Донецькому напрямку вночі Авдіївка зазнала 2 масованих артобстрілів, а до ранку - обстрілів із Градів. Росіяни влучили в житлові квартали та на території підприємства. У Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено 9 будинків; ще 3 будинки і школу пошкоджено в Курахівці. У Ласточкиному Очеретинської громади поранено людину.

На Горлівському напрямку 2 людини загинули в Бахмуті. У Торецькій громаді поранено 1 людину, пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівській громаді поранено рятувальників, пошкоджено частину ДСНС у Костянтинівці, 6 будинків в Олександро-Шультиному, 6 будинків і магазин у Діліївці. Ще 2 будинки постраждали в Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена в Сіверському - у місті пошкоджено будинки на двох вулицях. Три будинки пошкоджено в Переїзному Званівської громади.