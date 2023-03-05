У Запоріжжі тривають пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, завданого окупантами по житловому будинку - ДСНС

Пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, завданого окупантами по житловому будинку в Запоріжжі, тривають, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на ранок неділі, співробітники Держслужби врятували вже 11 осіб, а також чотирьох кішок і собаку.

"З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували тіла 13 загиблих, із них 8-місячної дитини", - наголосили в Держслужбі.

Там додають, що загалом до робіт залучено 101 співробітника з різних служб і 23 одиниці техніки, з них від ДСНС - 60 рятувальників і 13 одиниць техніки.