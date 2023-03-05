Події

10:49 05.03.2023

У Запоріжжі тривають пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, завданого окупантами по житловому будинку - ДСНС

1 хв читати

Пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, завданого окупантами по житловому будинку в Запоріжжі, тривають, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на ранок неділі, співробітники Держслужби врятували вже 11 осіб, а також чотирьох кішок і собаку.

"З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували тіла 13 загиблих, із них 8-місячної дитини", - наголосили в Держслужбі.

Там додають, що загалом до робіт залучено 101 співробітника з різних служб і 23 одиниці техніки, з них від ДСНС - 60 рятувальників і 13 одиниць техніки.

Теги: #запоріжжя #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 05.03.2023
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

19:02 04.03.2023
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

08:00 04.03.2023
Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

07:37 04.03.2023
Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

17:58 03.03.2023
У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

11:16 03.03.2023
Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

10:54 03.03.2023
Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

10:38 03.03.2023
Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

08:18 03.03.2023
Кількість загиблих в результаті удару по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб

Кількість загиблих в результаті удару по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб

07:31 03.03.2023
У Запоріжжі триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку

У Запоріжжі триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

Рятувальники загасили пожежу на залізничному вокзалі в Куп'янську, спровоковану ворожими обстрілами

У Чорному морі залишаються 16 кораблів російських окупантів, із них 4 ракетоносії - Гуменюк

У Польщі зловмисник підпалив машини швидкої допомоги, які польські волонтери збиралися передати Україні - ЗМІ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

Українські пілоти у США проходять перевірку на льотних тренажерах для визначення часу, який знадобиться для навчання їх польотам на винищувачах F-16 - ЗМІ

Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА