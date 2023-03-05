Українські пілоти у США проходять перевірку на льотних тренажерах для визначення часу, який знадобиться для навчання їх польотам на винищувачах F-16 - ЗМІ

Два українські пілоти наразі проходять у США перевірку на льотних тренажерах для визначення часу, що знадобиться для навчання їхнім польотам на винищувачах F-16, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, перевірку проводять на американській авіабазі в Тусоні, штат Аризона, у рамках "ознайомчого заходу".

За словами одного з американських військових чиновників, "цей захід дає змогу США якнайкраще допомогти українським льотчикам стати ефективнішими пілотами та якнайкраще проконсультувати їх щодо того, як розвивати їхні власні можливості".

Водночас чиновник додав, що наразі "немає жодних новин щодо F-16 для України" і немає жодних планів щодо збільшення кількості українських пілотів у США.

"Хоча наразі немає жодних ознак того, що льотна підготовка вже ведеться, цей крок свідчить про те, що США не повністю зачинили двері для надання F-16", - підсумували журналісти.

Водночас NBC News повідомляє, що найближчим часом до двох уже згаданих українських пілотів можуть приєднатися й інші.

"Влада США схвалила відправку ще до 10 українських пілотів до США для подальшої оцінки вже цього місяця", - йдеться в повідомленні.

Водночас джерела видання наголосили, що це "не навчальна програма, і заявили, що українці не літатимуть на літаках під час свого перебування в США".