Лише третина тергромад долучилися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Відповідальність за розгляд заяв на компенсацію, огляд зруйнованого житла та внесення інформації про об'єкти до Реєстру пошкодженого і знищеного майна лежить на органах місцевого самоврядування (ОМС), заявив віцепрем'єр - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України у Львові в суботу.

"В цьому контексті необхідно, щоб громади активніше підключались та наповнювали Реєстр. Ми вже маємо понад 500 підключених громад, але залишається ще близько тисячі. Чим швидше громади підключаться до Реєстру та вноситимуть дані, тим швидше ми отримаємо якісне розуміння інфраструктурних потреб відновлення та тим швидше люди отримають свої компенсації", - сказав він.

Кубраков наголосив, що масштабна робота з відновлення житла розпочнеться вже цього року. Зокрема, для цього було створено кілька інструментів допомоги: пряма фінансова підтримка для поточного та капітального ремонту приватних будинків і безготівкові житлові сертифікати, за допомогою яких громадяни зможуть придбати житло в будь-якій частині України.

"Для нас вкрай важлива підтримка на місцях. Зокрема, комісії, які призначатимуть компенсацію для постраждалих, будуть створюватись саме при органах місцевого самоврядування", - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що нове Держагентство відновлення готове допомогти регіону чи громаді у фінансуванні або підтримці реалізації проєктів.

Кубраков також повідомив, що в рамках продовження реформи децентралізації розглядаються законопроєкти №6504 "Про службу в ОМС" та №4298 "Про реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні", які покращують прозорість і підзвітність місцевого самоврядування, посилюють захист працівників ОМС і впроваджують європейські стандарти місцевого самоврядування.

"Також працюємо над посиленням інституційної спроможності ОМС, зокрема плануємо створити Офіси підтримки реформ у громадах. Вони відповідатимуть за екстрену консультаційну підтримку для ОМС у питаннях розвитку антикорупційних практик, роботи з проєктами відновлення та цифровими інструментами", - додав очільник Мінвідновлення.

За його словами, пілотні офіси у формі мобільних експертних команд планується запустити в роботу найближчим часом, вони працюватимуть у найбільш постраждалих громадах.