Командування і воїни роблять усе, щоб захистити Бахмут і завдати ворогу максимальних втрат

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що, незважаючи на підрив окупантами мосту Бахмут - Хромове, українські воїни продовжують опір і контролюють ситуацію в Бахмуті.

"Сили оборони будуть перебудовувати оборону після підриву ворогом мосту Бахмут - Хромове і надалі будуть чинити опір", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

За його словами, ситуація в Бахмуті важка, але контрольована.

"У такому шквалі вогню знищують і об'єкти критичної інфраструктури. Поки що ситуація в Бахмуті важка, але контрольована. Для ворога це пріоритетна ціль, проте командування та особовий склад робить усе, щоб захистити цей населений пункт", - наголосив Череватий.

"Завдяки мужності, героїзму, професіоналізму, злагодженості наших воїнів і командування, ворог ще раз не зможе досягти поставлених цілей щодо повного контролю над Донбасом", - підсумував військовий.