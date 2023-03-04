Уряд затвердив Державну антикорупційну програму - Шмигаль

Уряд України в суботу затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію", - написав прем'єр у телеграм-каналі.

"Є розуміння, що такий важливий документ має залишатися живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів", - наголосив Шмигаль.

Він також нагадав, що в суботу комісія визначила та подала до Кабміну свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Прем'єр запевнив, що уряд на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ.