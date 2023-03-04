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14:47 04.03.2023

Мінкультури ініціює посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку

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Мінкультури ініціює посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, а також посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну.

"До осіб, яким тимчасово надається сприяння в отриманні дозволу на перетин кордону і які перебувають у сфері повноважень МКІП, належать діячі сфери культури та інформації, що мають на меті виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов'язковим поверненням у країну", - ідеться в заяві Мінкультури у відповідь на ситуацію, що склалася із порушенням правил перетинання державного кордону і повернення в країну стендап-коміка Андрія Щегеля.

У відомстві зазначили, що сприяють виїздам різних митців, творців, артистів, музикантів, журналістів, які усвідомлюють свою громадянську позицію, але через подібні випадки, як зі стендап-коміком Щегелем, ситуація для тих, хто справді захищає Україну і веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється.

"Зазначена особа, яка порушила надане їй право виїзду за кордон, перебувала у складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл. Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в той час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються в країні та готові воювати за збереження нашої держави", - наголосили в міністерстві.

У зв'язку з цим, з метою запобігання подібним ситуаціям, Мінкультури разом із правоохоронними органами ініціюватиме посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну чоловіків призовного віку.

Також міністерство підготувало та подало на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

"Конкретна ситуація з порушенням наданого йому права виїзду з обов'язковим поверненням в Україну та ухиленням від мобілізації Андрія Щегеля буде взята під контроль правоохоронців", - заявили у відомстві.

Кілька днів тому в соціальних мережах набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що перебуває за кордоном і не має наміру найближчим часом повертатися, а також, що ухиляється від отриманих повісток про мобілізацію. За його словами, перетнути кордон йому допоміг дозвіл Мінкультури, який він отримав як діяч культури.

Теги: #дозвіл #виїзд #мінкультури

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