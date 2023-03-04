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13:43 04.03.2023

У Чорному морі 4 російські носії "Калібрів" - ОК "Південь"

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У Чорному морі 4 російські носії "Калібрів" - ОК "Південь"

Російські окупанти повернули на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook у суботу.

"Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі, зокрема збільшуючи кількість ракетоносіїв. Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Також в ОК "Південь" зазначили, що вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які запускають окупанти. "Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку", - повідомляється у зведенні.

Раніше в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України з'явилося повідомлення, що окупанти утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі в суботу 16 кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 16 ракет. В Азовському морі на чергуванні був 1 корабель окупантів, у Середземному - 10 кораблів, із них 5 носіїв "Калібрів" загальним залпом 72 ракети.

За добу через окуповану Керч-Єнікальську протоку пройшло в бік Чорного моря 20 кораблів (зокрема, 10 пішло в напрямку Босфору), а в бік Азовського - 33 кораблі (зокрема, 11 йшли з Босфору).

25 і 27 лютого в Чорному морі перебував 1 ворожий носій "Калібрів", а 26 лютого - жодного.

У вівторок, 28 лютого, російське корабельне угруповання було суттєво збільшене: на бойове чергування в море вийшло 17 кораблів російських окупантів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети. Така ж кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі зберігалася і в середу, 1 березня.

У четвер, 2 березня, у Чорному морі на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало 4 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети. 3 березня угруповання було скорочено до 2 носіїв "Калібрів" загальним залпом 8 ракет.

Теги: #чорне_море #калібр

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