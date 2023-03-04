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12:35 04.03.2023

Усі винні за воєнні злочини в Україні, зокрема Путін, мають бути притягнуті до відповідальності - президент Європарламенту

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Усі винні за воєнні злочини в Україні, зокрема Путін, мають бути притягнуті до відповідальності - президент Європарламенту

Без притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини в Україні неможливий мир, заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Коли ми говоримо про мир, ми повинні говорити про притягнення до відповідальності. Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має заплатити. Це означає, що якщо ми знайдемо юрисдикцію для злочину агресії, тоді ми повинні знайти правові засоби для реалізації", - сказала вона на брифінгу у Львові в суботу.

Мецола зазначила, що під час зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним вона побачила значний прогрес у питанні створення трибуналу і "дуже хороші пропозиції".

"Також ми зустрінемося зі співробітниками ООН. Ми маємо упевнитися, що маємо механізми, насамперед щоб збирати докази, а пізніше - переслідувати їх у судовому порядку. Ми розуміємо, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії, має бути створено спецтрибунал", - наголосила вона.

За словами Мецоли, "це більше не питання того - як це зробити, а питання - коли".

Вона наголосила, що до відповідальності мають бути притягнуті всі винні за злочини, "включно з президентом РФ Путіним, оскільки без цього мир не настане".

"І це фундаментальна причина, чому я тут сьогодні", - додала глава Європарламенту.

Теги: #відповідальність #воєнні_злочини

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