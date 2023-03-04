"Укренерго" попереджає про можливі вимкнення світла в Одеському регіоні в неділю-понеділок у зв'язку з ремонтами в мережах після аварій

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" в неділю, 5 березня, розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб'єктах в Одеській області, які дадуть змогу підвищити надійність енергопостачання Одеського регіону, але водночас можливі певні його обмеження, повідомила компанія.

"Підготовчі роботи вже почалися. Це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому в неділю, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання", - повідомила "Укренерго" в щоденному оновленні в телеграм-каналі у суботу.

Як пояснили в НЕК, роботи проводяться на енергооб'єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження. Тому навіть їхнє відновлення не виключає ризику відмов інших елементів мережі, що постачають е/е в Одесу, які можуть статися під час проведення ремонтних робіт.

Про завершення робіт "Укренерго" обіцяє повідомити окремо.

Там нагадали, що росіяни випустили тисячі ракет і дронів по енергосистемі, понад 200 із них влучили в підстанції системного оператора, і компанія щодня працює над відновленням пошкодженого обладнання.

Загалом в енергосистемі дефіцит потужності відсутній уже 21 день поспіль і поки що не прогнозується, а потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях і несуттєвим імпортом, зазначила НЕК. Водночас споживання знизилося, що характерно для вихідного дня.

Мережевих обмежень у системі "Укренерго", які призводили б до необхідності обмеження споживачів в областях, поки що немає.

Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький анонсував на поточні вихідні додаткові ремонтні роботи на енергооб'єктах компанії, що забезпечують електропостачання Одеського регіону, щоб підвищити його надійність.

27 лютого в Одеській області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, внаслідок чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

За два дні до цього "Укренерго" повідомила, що в Одеській області знято обмеження в мережах компанії, що діяли після масштабної аварії 4 лютого.