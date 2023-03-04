Зеленський зустрівся з головою Європарламенту Мецолою у Львові

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Львові, куди вона прибула з візитом, повідомив глава Української держави.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори щодо вступу до ЄС уже цього року", - написав Зеленський в телеграм-каналі у суботу.

Як повідомляється на сайті глави держави, президенти України та Європарламенту обговорили просування української формули миру та перспективи залучення до майбутнього саміту на підтримку миру широкого кола світових гравців, насамперед країн Глобального Півдня.

Співрозмовники обговорили перспективу функціонування Офісу зв'язку Європейського парламенту в Україні, що сприятиме посиленню співпраці та пришвидшенню євроінтеграційних процесів.

Зі свого боку Мецола зазначила, що дуже рада знову приїхати в Україну, зокрема вперше відвідати Львів. Вона запевнила в непохитній підтримці України у протистоянні повномасштабній російській агресії, яка захищає не лише себе, а й Європу, та на шляху до членства в європейській родині, невід'ємною частиною якої є Україна.