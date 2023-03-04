Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначилася з трьома переможцями

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) визначила трьох відібраних кандидатів.

Як повідомив голова конкурсної комісії Микола Кучерявенко, ними стали Роман Осипчук, Семен Кривонос і Сергій Гупяк.

"Якщо говорити в такому підсумовувальному варіанті, то саме показник балансу всіх вимог найбільш виважений було досягнуто в розумінні членів конкурсної комісії саме за цими трьома кандидатами... Згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, вони мають найкращий фаховий досвід, знання та якості для виконання службових обов'язків директора Національного антикорупційного бюро України", - сказав Кучерявенко на засіданні комісії в суботу.

Комісія ухвалила рішення внести на розгляд прем'єр-міністра України подання на всіх трьох кандидатів.

Роман Осипчук із жовтня 2015 року і нині обіймає посаду керівника управління внутрішнього контролю НАБУ. До цього працював у підрозділах Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управлінь МВС у Луганській та Київській областях. За результатами тестування на знання законодавства отримав 95 балів (зі 100 можливих) і 123 бали - на тестуванні загальних навичок. У підсумку його результат – 218 балів.

Семен Кривонос – керівник Державної інспекції архітектури та містобудування. За підсумками тестування на знання законодавства та загальних навичок набрав 224 бали.

Сергій Гупяк - начальник четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницький. До цього він працював в органах прокуратури. У тестуванні на знання законодавства набрав 97 балів, а під час тестування загальних здібностей - 128 балів (підсумковий результат - 225 балів).