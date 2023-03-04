Унаслідок обстрілів Донецької області за добу поранено 2 жителів, пошкоджено медзаклад, промоб'єкти та житлові будинки

Двоє мирних жителів Донецької області дістали поранень внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко станом на ранок суботи, 4 березня.

"Напередодні ввечері росіяни ударили Смерчами по Камишівці Новогродівської ТГ — пошкоджено медичний заклад, без постраждалих. На Донецькому напрямку 8 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді: у Соловйовому, Тоненькому та Ласточкиному. Ввечері відбувся артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на трьох вулицях. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове і Курахівка, у Мар'їнській — Мар'їнка, Красногорівка і Катеринівка, без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, поранені жителі м. Часів Яр та у Званівській об'єднаній територіальній громаді.

"На Горлівському напрямку вранці поранено 1 людину в Часовому Яру. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків. У Соледарській громаді під вогнем Дубове-Василівка, Оріхове-Василівка та Миньківка. На Лисичанському напрямку у Званівській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 6 будинків у Переїзному і 3 у Званівці. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено промислові об'єкти. Зафіксовано 11 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громад", - повідомив Кириленко.