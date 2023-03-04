Події

11:13 04.03.2023

Унаслідок обстрілів Донецької області за добу поранено 2 жителів, пошкоджено медзаклад, промоб'єкти та житлові будинки

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Двоє мирних жителів Донецької області дістали поранень внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко станом на ранок суботи, 4 березня.

"Напередодні ввечері росіяни ударили Смерчами по Камишівці Новогродівської ТГ — пошкоджено медичний заклад, без постраждалих. На Донецькому напрямку 8 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді: у Соловйовому, Тоненькому та Ласточкиному. Ввечері відбувся артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на трьох вулицях. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове і Курахівка, у Мар'їнській — Мар'їнка, Красногорівка і Катеринівка, без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, поранені жителі м. Часів Яр та у Званівській об'єднаній територіальній громаді.

"На Горлівському напрямку вранці поранено 1 людину в Часовому Яру. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків. У Соледарській громаді під вогнем Дубове-Василівка, Оріхове-Василівка та Миньківка. На Лисичанському напрямку у Званівській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 6 будинків у Переїзному і 3 у Званівці. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено промислові об'єкти. Зафіксовано 11 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громад", - повідомив Кириленко.

Теги: #обстріли #донецька_область

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