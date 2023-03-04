У Запоріжжі депутати виділили понад 266 млн грн фінансової допомоги військовим, підтримці місцевих жителів та відновлення зруйнованих обстрілами будинків

У Запоріжжі депутати виділили понад 266 млн грн фінансової допомоги військовим, підтримці місцевих мешканців та відновлення зруйнованих російськими обстрілами будинків, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На позачерговій сесії міськради ми ухвалили низку рішень, спрямованих на допомогу ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронних органів, мешканцям зруйнованих обстрілів будинків та відновлення цих будинків", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за словами Куртєва, депутати розподілили понад 180 млн грн на потреби військовослужбовців Збройних сил України та правоохоронців. Ще 57,6 млн. направили на підтримку городян, житло яких постраждало внаслідок ворожих атак. Близько 29 млн. грн. направлено на проектування відновлення зруйнованих ворогом будинків.

"Також депутати зробили важливу справу, підтримавши перейменування Яланського скверу на честь Дениса Тарасова", - наголосив секретар міськради.