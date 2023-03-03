Міністри оборони ЄС обговорять створення механізму спільної закупівлі 1 млн снарядів для України - МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав до прискорення постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів, 7-8 березня міністри оборони ЄС обговорять механізм спільних закупівель 1 млн боєприпасів для України.

"Ми обговорили також потреби України в боєприпасах. Ми дуже вдячні всім країнам, які обіцяли постачання снарядів Україні. Але ми знаємо, що снарядів набагато менше, ніж потрібно, особливо 155-мм. Багато країн пообіцяли їх поставити, але виконання обіцянок має бути терміново прискорене. У понеділок міністри країн ЄС обговорять пропозицію щодо створення механізму спільних закупівель для постачання 1 млн снарядів калібру 155-мм для України", - сказав Рейнсалу на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою та главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою у Львові.

Він знову наголосив, що Естонія повністю підтримує ідею про створення Міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

"Але це має бути трибунал, який справді здатен покарати винних. Цей трибунал має бути створений голосуванням на Генасамблеї ООН. Саме голосуванням ГА ООН має бути знято імунітет на притягнення до відповідальності, зокрема, Путіна і його оточення", - заявив міністр.

Крім того, міністри обговорили саміт НАТО влітку у Вільнюсі. За словами глави МЗС Естонії, Україна безумовно має стати членом Альянсу.