Новий пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити в п'ятницю, міститиме мостоукладальники

Новий пакет допомоги Україні, про який, як очікується, буде оголошено в п'ятницю, вперше включатиме системи для запуску мостів, пише CNN.

Як зазначає CNN у повідомленні на сайті, про пакет допомоги Україні у безпековій сфері вартістю приблизно $400 млн буде оголошено під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Білого дому.

Пакет включатиме боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і різних артилерійських систем, таких як 155 мм і 105 мм. За словами офіційних осіб, на яких посилається CNN, він також уперше включатиме Armored Vehicle Launched Bridges, систему, яку використовують для запуску мостів для подолання водних перешкод.

Як нагадує CNN, у четвер координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США оголосять про ще один раунд допомоги Україні, включно з боєприпасами для HIMARS та артилерією, але не уточнив скільки.

Ця безпекова допомога надходитиме безпосередньо із запасів США в рамках розпорядження президента США про скорочення (PDA), тобто зброя та обладнання можуть швидко надійти в Україну. Минулого тижня США оголосили про виділення $2 млрд допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка укладає контракти з промисловістю на закупівлю озброєння і потребує більше часу.

Українські офіційні особи також наполягали на отриманні винищувачів F-16, проти чого досі виступали президент Джо Байден та інші західні лідери.

Сукупна допомога США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом із пакетом, який очікується в п'ятницю, перевищить $32 млрд за рік.