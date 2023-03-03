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18:43 03.03.2023

Зеленський у Львові провів зустріч із генпрокурорами держав-партнерів

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Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

"Важлива зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій. Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямках. Найголовніший - це реальне поле бою, де б'ються наші воїни. Інші напрямки - це дипломатичний та юридичний", - написав президент у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється на офіційному порталі президента України, на зустрічі були: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, міністр юстиції, голова Офісу прокурора ЄС Лаура Кевеші, генеральний прокурор Іспанії Альварес Гарсія Ортіс, генеральний прокурор Великої Британії Вікторія Прентіс, генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, генеральний прокурор Литви Ніда Грунскіне, спеціальний представник із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен.

"Звичайно, важливим є механізм компенсації. Але справжня справедливість - це коли всі люди, які є винними, будуть притягнуті до відповідальності за законом. Це дуже важливо", - вважає Зеленський, слова якого наводить пресслужба.

Глава держави наголосив, що притягнення до відповідальності винних у злочині агресії стане для українців та всіх народів на планеті надважливим сигналом того, що у світі є справедливість.

"І що немає шансів після цієї війни для жодного агресора повторити щось подібне або навіть подумати про це. Тому нам потрібна справедливість, потрібен трибунал, щоб побачити всіх винних за ґратами", - акцентував президент України.

Теги: #прокурори #зеленський

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