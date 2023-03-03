Події

18:24 03.03.2023

Зеленський у Львові провів зустрічі з віцепрем'єром Нідерландів і главою МЗС Естонії

3 хв читати

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою і міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, повідомляють на офіційному порталі президента України.

"Глава держави подякував за вагому оборонну, фінансову, енергетичну та правову підтримку, яку Нідерланди та Естонія надають Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ", - ідеться в повідомленні.

"Ми постійно відчуваємо вашу підтримку, прем’єр-міністра Марка Рютте, нідерландського суспільства", - зауважив президент під час зустрічі з Вопке Гукстрою.

Зеленський поінформував очільника МЗС Нідерландів про ситуацію на передовій і розповів про потреби сил оборони України, наголосивши на важливості швидкого ухвалення відповідних рішень із боку партнерів.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники відзначили спільність підходів України та Нідерландів стосовно того, що встановлення сталого і справедливого миру в нашій країні неможливе без притягнення до відповідальності всіх винних у злочині агресії.

Зеленський подякував за рішення нідерландського уряду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України. "Це важливий крок до створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії", - переконаний він.

Президент України також високо оцінив нещодавнє рішення уряду Нідерландів про розміщення в Гаазі Офісу міжнародного реєстру збитків. "Розглядаємо цей реєстр як невіддільну частину компенсаційного механізму, запропонованого Україною", - сказав він.

Співрозмовники обмінялися думками стосовно імплементації ініціативи України щодо Формули миру та підготовки глобального саміту з її реалізації. Зеленський подякував Нідерландам за підтримку української мирної ініціативи та готовність узяти на себе лідерство в питанні відновлення справедливості.

Як зазначається, під час зустрічі також ішлося про актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО та початку вже до кінця поточного року перемовин щодо вступу України до ЄС.

Під час спілкування з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу президент України наголосив, що відновлення справедливості, притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді українського народу є принциповим питанням для нашої держави. Зокрема, це є важливою складовою Формули миру, і Україна вдячна Естонії за рішучу готовність її імплементувати.

Зеленський подякував Естонії за лідерство в наданні всебічної допомоги, за дієву та своєчасну підтримку України в захисті територіальної цілісності та незалежності.

Він наголосив на суттєвій оборонній та гуманітарній допомозі з боку Естонії.

"Україна особливо цінує медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій для українських військових, а також підтримку українців, які через війну виїхали до Естонії", - сказав Зеленський.

Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на РФ.

Зеленський подякував Урмасу Рейнсалу за тверду підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема з метою якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС, а також відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.

Теги: #зустріч #міністри #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 03.03.2023
Зеленський у Львові провів зустріч із генпрокурорами держав-партнерів

Зеленський у Львові провів зустріч із генпрокурорами держав-партнерів

13:07 03.03.2023
Президенти України та Латвії у Львові поклали вінки на військовому цвинтарі

Президенти України та Латвії у Львові поклали вінки на військовому цвинтарі

12:50 03.03.2023
Зеленський вручив нагороди пораненим військовослужбовцям у Львові

Зеленський вручив нагороди пораненим військовослужбовцям у Львові

07:38 03.03.2023
Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

18:30 02.03.2023
Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Швейцарії

Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Швейцарії

08:59 02.03.2023
Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

11:38 01.03.2023
Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції

Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції

22:50 28.02.2023
Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

18:24 28.02.2023
Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

17:44 28.02.2023
Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав у плані військового потенціалу, це стримуватиме Росію - Левітс

Зеленський: Артилерія і снаряди у великій кількості - це №1 із того, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію

Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир - президент Латвії

У питанні запровадження санкцій проти Росії не може бути компромісів - Зеленський

ОСТАННЄ

Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

Новий пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити в п'ятницю, міститиме мостоукладальники

Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Навчання студентів-іноземців в Україні триває, незважаючи на зменшення їхньої кількості після 24 лютого

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Король Великої Британії Чарльз III у рамках першої поїздки за кордон відвідає Францію і ФРН

У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

Президенти України та Латвії підтвердили підтримку кожної держави обирати свій шлях і заходи безпеки - декларація

До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА