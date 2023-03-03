Зеленський у Львові провів зустрічі з віцепрем'єром Нідерландів і главою МЗС Естонії

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою і міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, повідомляють на офіційному порталі президента України.

"Глава держави подякував за вагому оборонну, фінансову, енергетичну та правову підтримку, яку Нідерланди та Естонія надають Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ", - ідеться в повідомленні.

"Ми постійно відчуваємо вашу підтримку, прем’єр-міністра Марка Рютте, нідерландського суспільства", - зауважив президент під час зустрічі з Вопке Гукстрою.

Зеленський поінформував очільника МЗС Нідерландів про ситуацію на передовій і розповів про потреби сил оборони України, наголосивши на важливості швидкого ухвалення відповідних рішень із боку партнерів.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники відзначили спільність підходів України та Нідерландів стосовно того, що встановлення сталого і справедливого миру в нашій країні неможливе без притягнення до відповідальності всіх винних у злочині агресії.

Зеленський подякував за рішення нідерландського уряду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України. "Це важливий крок до створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії", - переконаний він.

Президент України також високо оцінив нещодавнє рішення уряду Нідерландів про розміщення в Гаазі Офісу міжнародного реєстру збитків. "Розглядаємо цей реєстр як невіддільну частину компенсаційного механізму, запропонованого Україною", - сказав він.

Співрозмовники обмінялися думками стосовно імплементації ініціативи України щодо Формули миру та підготовки глобального саміту з її реалізації. Зеленський подякував Нідерландам за підтримку української мирної ініціативи та готовність узяти на себе лідерство в питанні відновлення справедливості.

Як зазначається, під час зустрічі також ішлося про актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО та початку вже до кінця поточного року перемовин щодо вступу України до ЄС.

Під час спілкування з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу президент України наголосив, що відновлення справедливості, притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді українського народу є принциповим питанням для нашої держави. Зокрема, це є важливою складовою Формули миру, і Україна вдячна Естонії за рішучу готовність її імплементувати.

Зеленський подякував Естонії за лідерство в наданні всебічної допомоги, за дієву та своєчасну підтримку України в захисті територіальної цілісності та незалежності.

Він наголосив на суттєвій оборонній та гуманітарній допомозі з боку Естонії.

"Україна особливо цінує медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій для українських військових, а також підтримку українців, які через війну виїхали до Естонії", - сказав Зеленський.

Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на РФ.

Зеленський подякував Урмасу Рейнсалу за тверду підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема з метою якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС, а також відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.