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17:15 03.03.2023

ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

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ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

У Євросоюзі жалкують, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 у Делі не вдалося прийняти спільне комюніке, зокрема через позицію Китаю, і водночас сподіваються, що Пекін не постачатиме зброю Москві, заявила Набіла Массралі, речниця голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За її словами, у Брюсселі рішення "Росії та Китаю ухилилися від консенсусу" щодо подій в Україні, за який виступали решта 18 членів групи G20, викликало жаль, і ЄС цінує зусилля індійського головування "двадцятки", яке намагалося домогтися ухвалення цього документа.

Її просили прокоментувати позицію Китаю щодо підсумкового комюніке G20, та дії ЄС щодо досягнення гарантій, що Пекін не постачатиме озброєння Москві.

"Я вважаю, що слова високого представника (ЄС із закордонних справ Борреля – ІФ-У) були цілком зрозумілі на пресконференції після останньої лютневої Ради із закордонних справ, коли він сказав, що розмовляв із завідувачем канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І в Мюнхені і передав йому дуже чітке послання, що Китай не повинен постачати зброю Росії", - сказала Массралі на брифінгу в Брюсселі у п'ятницю.

"Ван І, за словами високого представника, також висловився чітко. Він сказав, що Китай піде за своєю політикою і не передаватиме зброї жодній зі сторін", - додала прессекретар Борреля.

Вона при цьому повідомила, що ЄС підтримує контакти з цього питання зі своїми партнерами, залишаючись пильним.

Як повідомлялося, главам МЗС країн G20 не вдалося дійти консенсусу щодо України, і зустріч завершилася без підсумкового комюніке.

Зустріч глав МЗС групи G20 відбулася у Делі, тривала 1-2 березня.

Теги: #китай #єс #зброя

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