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13:21 03.03.2023

САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

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САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

 У п'ятницю, 3 березня, за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України до суду скерували обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної прикордонної служби України, ексначальника першого окремого відділу капітального будівництва прикордонної служби, а також директора товариства-забудовника у справі про зловживання владою і службовим становищем, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті", - зазначено в повідомленні.

За даними слідства, у першому півріччі 2019 року товариство-забудовник відповідно до укладених договорів мало передати Держприкордонслужбі 66 квартир у двох будинках, розташованих у межах Львова, зокрема один із них - у центральній його частині, для подальшого заселення прикордонників та їхніх сімей. Однак, попри договірні зобов'язання, забудовник продав призначені для прикордонників квартири.

Для приховування своїх злочинних дій директор товариства вступив у злочинну змову з представниками Держприкордонслужби та здійснив заміну житла, хоча воно не відповідало умовам договорів. У результаті прикордонна служба отримала 53 квартири в одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2022 року детективи НАБУ повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України про підозру у зловживанні владою, що призвело до тяжких наслідків. Про підозру також було повідомлено начальнику першого окремого відділення капітального будівництва Держприкордонслужби та директору приватної компанії-забудовника. Усім трьом інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У повідомленні не зазначали імен підозрюваних. Водночас джерела агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що про підозру було повідомлено Петру Цигикалу, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року до 31 травня 2019 року, а також Бігуну О.М. і Романенку О.В.

Теги: #держприкордонслужба #сап #цигикало

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