Події

13:07 03.03.2023

Президенти України та Латвії у Львові поклали вінки на військовому цвинтарі

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Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс вшанували пам'ять загиблих на війні українських воїнів, поклавши вінки на цвинтарі у Львові.

"Вшанували пам’ять наших полеглих героїв разом із Оленою Зеленською, президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левіте. Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє. Вічна пам’ять і слава нашим воїнам!" - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.

Теги: #зеленський #левітс

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