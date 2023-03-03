Президенти України та Латвії у Львові поклали вінки на військовому цвинтарі

Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс вшанували пам'ять загиблих на війні українських воїнів, поклавши вінки на цвинтарі у Львові.

"Вшанували пам’ять наших полеглих героїв разом із Оленою Зеленською, президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левіте. Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє. Вічна пам’ять і слава нашим воїнам!" - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.