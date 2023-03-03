Події

12:50 03.03.2023

Зеленський вручив нагороди пораненим військовослужбовцям у Львові

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Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Львівської області відвідав шпиталь, де лікуються поранені українські військовослужбовці, які воювали, зокрема, на бахмутському напрямку, повідомляє пресслужба глави держави.

"Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання", - сказав Зеленський під час спілкування з пораненими.

Президент також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам глава держави відзначив орденами Данила Галицького представників медичних сил Збройних сил України.

"Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв", - зазначив президент.

Він наголосив, що держава бачить і високо цінує роботу військових медиків.

Представники шпиталю зазначили, що з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги українським захисникам налагоджено співпрацю медустанови з провідними фахівцями найкращих клінік США та Великої Британії щодо впровадження сучасних малоінвазивних та високотехнологічних оперативних втручань у галузі пластичної та реконструктивної хірургії, а також новітніх методів реабілітаційної медицини. Крім того, працівники медичної служби регулярно проводять заняття з тактичної медицини з чинними військовослужбовцями.

Теги: #нагороди #військові #зеленський

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