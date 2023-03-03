Мінторг США запроваджує експортні обмеження щодо 37 організацій, зокрема двох із Росії та Білорусі

Одна компанія з Росії та одна з Білорусі потрапили до списку з 37 організацій, щодо яких Мінторг США запроваджує експортні обмеження.

"Список юридичних осіб... визначає організації, щодо яких є розумні підстави вважати, ґрунтуючись на конкретних фактах, які піддаються викладенню, що ці організації були залучені, є залученими або становлять значний ризик бути залученими до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики держави (США – ІФ-У)", - ідеться у повідомленні, розміщеному в четвер у Федеральному реєстрі США.

Згідно з ним, Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США внесло до списку організацій, щодо яких запроваджуються експортні обмеження, по одній компанії з Росії, Білорусі і Тайваню, три компанії з Бірми, чотири - з Пакистану, решта - з Китаю.

До списку, зокрема, потрапили DMT Electronics (РФ) і DMT Trading LLC (Білорусь), Neotec Semiconductor Ltd. (Тайвань), міністерство транспорту і комунікацій Бірми, Dynamic Engineers (Пакистан) тощо.

Уточнюється, що заходи щодо компаній із Китаю запроваджуються "за придбання і спробу придбання предметів американського походження на підтримку зусиль Китаю з військової модернізації", що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США.

Документ буде офіційно оприлюднено у Федеральному реєстрі 6 березня.