Україна відновлює контакти на найвищому рівні з Бразилією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на поновленні контактів із Бразилією на найвищому рівні.

"Щойно говорив із Президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі. Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України. Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу", - сказав він.

За словами Зеленського, у розмові з президентом Швейцарії, він "подякував за пакет підтримки для України, для наших людей. Обговорили подальшу двосторонню співпрацю й можливу взаємодію на міжнародних майданчиках".

"Почув, що Швейцарія зацікавлена в реалізації нашої формули миру. Це дуже хороший сигнал", - сказав він.