Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) вдалося здійснити ротацію своєї команди місії підтримки і допомоги на Запорізькій АЕС (ISAMZ, IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya), що затрималася більш ніж на три тижні, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Радий повідомити про успішне завершення давно відкладаної ротації ISAMZ, яка стала нашою 6-ю командою експертів на ЗАЕС. Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і самовідданість, а також за зусилля всіх учасників", - написав він у твіттері у четвер.

Водночас Гроссі наголосив, що ISAMZ незамінна для зниження ризику ядерної аварії.

Як повідомлялося, 1 березня МАГАТЕ з посиланням на генерального директора Рафаеля Гроссі повідомило, що ротація групи експертів, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується більш ніж на три тижні.

Водночас Гроссі висловив сподівання, що ротація відбудеться цього тижня.

Також зазначалося, що наразі п'ять груп МАГАТЕ, які перебувають на українських АЕС, продовжують контролювати ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на всіх п'яти майданчиках відповідно до обов'язкових принципів МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту.