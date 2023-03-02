Події

19:02 02.03.2023

Розпочалася обов'язкова евакуація з Куп'янської громади дітей, маломобільних і людей з інвалідністю

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У зв'язку з постійними ворожими обстрілами Куп'янської громади Харківської громади та спровокованою ними нестабільною ситуацією ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію окремих категорій населення.

"За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, усім евакуйованим буде надано допомогу на більш безпечній території області. Наразі в Куп'янській територіальній громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких - маломобільні", - повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

Синєгубов пообіцяв, що евакуйованим буде надано житло та харчування, а також гуманітарну допомогу та медичну підтримку.

"Відповідні соціальні служби сприятимуть отриманню статусу внутрішньо переміщених осіб, грошової підтримки за Державними програмами та допомоги від міжнародних організацій", - сказав Синєгубов.

У Харківській ОВА наголошують, що інші мешканці громади також можуть евакуюватися безкоштовно. На сайті ХОВА вказані телефони, за якими можна звернутися для безкоштовної евакуації з небезпечних територій, а також сайт, на якому можна заповнити необхідну форму.

 

 

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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