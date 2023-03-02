Події

14:08 02.03.2023

ГУР: Події в Брянській області РФ говорять про те, що народ Росії починає прокидатися

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ГУР: Події в Брянській області РФ говорять про те, що народ Росії починає прокидатися

Головне управління розвідки Міноборони України вважає повідомлення про зіткнення в Брянській області "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна", сказав представник ГУР Андрій Юсов.

"РФ на сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів ", - сказав Юсов у коментарі "Громадському".

Він зазначив, що вже є публічні свідчення перебування бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) на тій території. "Це свідчить про те, що, напевно, народ Росії починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури", - додав Юсов.

У телеграм-каналі РДК з'явилося повідомлення з бійцями із жовтими стрічками. Там зазначають, що інформація про українські ДРГ - це неправда.

"Російський добровольчий корпус прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що є надія, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", - ідеться в повідомленні.

Теги: #добровольці #гур_мо #брянськ

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