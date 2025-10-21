Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

Сили оборони України завдали масованого ракетно-авіаційного удару по хімічному заводу у Брянську (РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок.

"Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території рф, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Так, 21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони", - повідомив ГШ ЗСУ у Телеграм.

"Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України", - зазначається в повідомленні.

Результати ураження уточнюються.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30543