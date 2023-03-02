Події

13:52 02.03.2023

Авдіївські коксохіміки допомогли відновити роботу турецького метзаводу "Ісдемір" після землетрусу

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Ветерани Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) групи "Метінвест" та держпідприємства "Коксохімстанція" допомогли турецьким колегам повернути до роботи коксохімічний підрозділ металургійного комбінату "Ісдемір", який зупинився внаслідок підземних поштовхів у Туреччині.

Згідно з пресрелізом "Метінвесту" у четвер, загалом землетрус у Туреччині паралізував третину потужностей з виробництва сталі.

Металургійний комбінат "Ісдемір" - один із турецьких металургійних комбінатів, який отримав пошкодження внаслідок підземних поштовхів. На підприємстві зупинилося коксохімічне крило. Відновити функціонування критичного ресурсу турецьким фахівцям самостійно не вдавалося. На допомогу прийшли спеціалісти з України. Реанімувати підприємство після зупинки у розпал війни на Донбасі раніше вдалося працівникам АКХЗ. Пам'ятаючи про унікальний досвід українських колег, керівництво "Ісдеміру" звернулося за допомогою до колишнього гендиректора Авдіївського КХЗ Муси Магомедова.

"Авдіївський КХЗ - унікальний приклад збереження виробництва в умовах бойових дій. До повномасштабного вторгнення через постійні обстріли місто Авдіївка і сам завод часто залишалися без електропостачання. Завод зупинявся і відновлював роботу 15 разів, ще понад 200 разів його було знеструмлено. Таких прецедентів у світі не було, оскільки не було інструкцій та алгоритму запуску виробництва наново", - зазначив народний депутат України Магомедов, якого цитує пресслужба.

За його словами, авдіївські коксохіміки в умовах бойових дій розробили спеціальний алгоритм, що скорочував до мінімуму час виведення коксових батарей на гарячу консервацію – з 4 доби до 4 годин. Незважаючи на всі складнощі, завод залишався одним із найбільших у Європі підприємств галузі, продовжував постачати Україні якісну коксову та хімічну продукцію.

"Одразу після землетрусу керівництво "Ісдеміру" звернулося за допомогою з огляду на колосальний досвід авдіївців, якого вони набули в умовах дев'яти років війни. Ми миттєво відреагували. Вже наступного дня експерт Дмитро Фомін виїхав на допомогу колегам, щодня з ним на зв'язку перебували колеги-експерти Юрій Єремєєв, Семен Кауфман, Олександр Маслов-Берінг", – повідомив Магомедов.

Після серйозної спільної підготовки вдалося завантажити батареї, видати перший кокс та запустити газодувні машини.

"Сьогодні завод "Ісдемір" повертається до випуску коксохімічної продукції. Ми зробили це разом з Авдіївськими коксохіміками – вирішили свої проблеми та досягли успіху. Наразі збільшуємо виробництво. Щиро вдячні за допомогу нашим українським колегам", - сказав головний менеджер із пускових робіт заводу "Ісдемір" Бюлент Бюукунал

Іскендерунський металургійний комбінат (Isdemir, скорочення від İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (тур.) розташований у м. Іскендерун), підрозділ компанії Erdemir.

Erdemir Group – турецька компанія чорної металургії. Є найбільшим виробником сталі країни. За обсягами виробництва посідає 43 місце у світі.

АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні. Нині підприємство перебуває в консервації.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #допомога #туреччина #авдіївський_коксохім

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