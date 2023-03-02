Авдіївські коксохіміки допомогли відновити роботу турецького метзаводу "Ісдемір" після землетрусу

Ветерани Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) групи "Метінвест" та держпідприємства "Коксохімстанція" допомогли турецьким колегам повернути до роботи коксохімічний підрозділ металургійного комбінату "Ісдемір", який зупинився внаслідок підземних поштовхів у Туреччині.

Згідно з пресрелізом "Метінвесту" у четвер, загалом землетрус у Туреччині паралізував третину потужностей з виробництва сталі.

Металургійний комбінат "Ісдемір" - один із турецьких металургійних комбінатів, який отримав пошкодження внаслідок підземних поштовхів. На підприємстві зупинилося коксохімічне крило. Відновити функціонування критичного ресурсу турецьким фахівцям самостійно не вдавалося. На допомогу прийшли спеціалісти з України. Реанімувати підприємство після зупинки у розпал війни на Донбасі раніше вдалося працівникам АКХЗ. Пам'ятаючи про унікальний досвід українських колег, керівництво "Ісдеміру" звернулося за допомогою до колишнього гендиректора Авдіївського КХЗ Муси Магомедова.

"Авдіївський КХЗ - унікальний приклад збереження виробництва в умовах бойових дій. До повномасштабного вторгнення через постійні обстріли місто Авдіївка і сам завод часто залишалися без електропостачання. Завод зупинявся і відновлював роботу 15 разів, ще понад 200 разів його було знеструмлено. Таких прецедентів у світі не було, оскільки не було інструкцій та алгоритму запуску виробництва наново", - зазначив народний депутат України Магомедов, якого цитує пресслужба.

За його словами, авдіївські коксохіміки в умовах бойових дій розробили спеціальний алгоритм, що скорочував до мінімуму час виведення коксових батарей на гарячу консервацію – з 4 доби до 4 годин. Незважаючи на всі складнощі, завод залишався одним із найбільших у Європі підприємств галузі, продовжував постачати Україні якісну коксову та хімічну продукцію.

"Одразу після землетрусу керівництво "Ісдеміру" звернулося за допомогою з огляду на колосальний досвід авдіївців, якого вони набули в умовах дев'яти років війни. Ми миттєво відреагували. Вже наступного дня експерт Дмитро Фомін виїхав на допомогу колегам, щодня з ним на зв'язку перебували колеги-експерти Юрій Єремєєв, Семен Кауфман, Олександр Маслов-Берінг", – повідомив Магомедов.

Після серйозної спільної підготовки вдалося завантажити батареї, видати перший кокс та запустити газодувні машини.

"Сьогодні завод "Ісдемір" повертається до випуску коксохімічної продукції. Ми зробили це разом з Авдіївськими коксохіміками – вирішили свої проблеми та досягли успіху. Наразі збільшуємо виробництво. Щиро вдячні за допомогу нашим українським колегам", - сказав головний менеджер із пускових робіт заводу "Ісдемір" Бюлент Бюукунал

Іскендерунський металургійний комбінат (Isdemir, скорочення від İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (тур.) розташований у м. Іскендерун), підрозділ компанії Erdemir.

Erdemir Group – турецька компанія чорної металургії. Є найбільшим виробником сталі країни. За обсягами виробництва посідає 43 місце у світі.

АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні. Нині підприємство перебуває в консервації.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".