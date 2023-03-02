СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

За матеріалами СБУ судитимуть 41 депутата російської Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР", чим сприяли реалізації плану Кремля із захоплення України, повідомляє Служба безпеки України.

"СБУ зібрала беззаперечні докази вини 41 депутата Державної думи РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

За даними відомства, 15 лютого минулого року зазначена група депутатів Держдуми "підтримали постанову про звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже за тиждень проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР". Тим самим вони сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в лютому СБУ передала до суду обвинувальні акти стосовно ще 55 депутатів Держдуми і наразі здійснює комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької, Івано-Франківської і Тернопільської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.