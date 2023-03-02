Дефіцит потужності відсутній 19-й день поспіль і поки що не прогнозується - "Укренерго"

Дефіцит генеруючої потужності в Об'єднаній енергосистемі України відсутній протягом 19 днів поспіль, його виникнення поки що не очікується, повідомила НЕК "Укренерго" у телеграмі у четвер.

"Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту. Споживання відповідає рівню робочого дня і залишається стабільним протягом тижня", - зазначили в компанії.

Наразі в роботі задіяні всі види електростанцій енергосистеми. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через повінь мають багато ресурсів, а також сезонно - електростанції з відновлюваних джерел енергії.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання областям не доводилися. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає", - поінформували в НЕК.

Водночас, як пояснили в "Укренерго", у разі зміни ситуації в енергосистемі та різкого зростання споживання можливе застосування відключень.

"Учора ввечері внаслідок обстрілу росіян є пошкодження в мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи", - додали в компанії.