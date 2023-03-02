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11:41 02.03.2023

Реконструкція зоопарку в Києві принесла столиці 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено чиновникам КП і підряднику

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Реконструкція зоопарку в Києві принесла столиці 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено чиновникам КП і підряднику

Заступнику директора та начальнику відділу одного з комунальних підприємств м. Києва, а також керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у зв'язку з завданням бюджету української столиці збитків у розмірі понад 2 млн грн під час реконструкції павільйону для утримання та зимового експонування приматів Київського зоопарку у 2017 році, повідомляє в четвер пресслужба Київської міської прокуратури.

"У 2017 році між директором комунального підприємства та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію одного з об’єктів Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів. Після завершення робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які були підписані, на той час, виконувачем обов’язків керівника комунального підприємства, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації. За висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитків на понад 2 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Підозри висунуто за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Теги: #зоопарк #реконструкція #збитки

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