Події

10:56 02.03.2023

Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначиться з трьома фіналістами 4 березня

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Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначиться з трьома фіналістами 4 березня

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 4 березня визначить трьох фіналістів відбору.

"4 березня 2023 року відбудеться засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро... На засіданні буде розглянуто питання щодо визначення трьох відібраних кандидатів", - ідеться в анонсі на сайті уряду.

 

Теги: #конкурс #набу

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