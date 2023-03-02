Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначиться з трьома фіналістами 4 березня

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 4 березня визначить трьох фіналістів відбору.

"4 березня 2023 року відбудеться засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро... На засіданні буде розглянуто питання щодо визначення трьох відібраних кандидатів", - ідеться в анонсі на сайті уряду.