Події

10:49 02.03.2023

СБУ припинила диверсію на транспортній інфраструктурі Рівненщини та затримала російського агента

2 хв читати
СБУ припинила диверсію на транспортній інфраструктурі Рівненщини та затримала російського агента

Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який намагався підірвати один з об'єктів транспортної інфраструктури Рівного.

"Служба безпеки викрила диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині. Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

У такий спосіб агресор сподівався зірвати постачання іноземного озброєння для Сил оборони на східному та південному фронтах, наголошується в повідомленні спецслужби.

Для здійснення диверсії 19 лютого зловмисник прибув в Україну під виглядом жителя однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використав паспорт громадянина ЄС, повідомляє відомство подробиці операції.

Після прибуття на Рівненщину він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об'єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

"Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії", - повідомляють у СБУ.

За даними слідства, фігурант має посвідку на проживання в Росії та входить до агентурного апарату російської військової розвідки.

Як повідомляє українська спецслужба, з 2014 року затриманий виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "оплот", а потім до так званого батальйону хан. Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на запорізькому та херсонському напрямках. У вересні минулого року зловмисник повернувся до Росії, де отримав завдання проведення розвідувально-підривної діяльності в північно-західному регіоні України.

Теги: #диверсант #рівне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 12.02.2023
У Рівному діти провалилися під кригу: двох вдалося врятувати, третій загинув

У Рівному діти провалилися під кригу: двох вдалося врятувати, третій загинув

18:57 19.01.2023
"Текстиль-Контакт" планує створити швейне виробництво у Рівному із залученням близько EUR7,8 млн інвестицій

"Текстиль-Контакт" планує створити швейне виробництво у Рівному із залученням близько EUR7,8 млн інвестицій

16:41 15.11.2022
У Рівному удар по об'єкту критичної інфраструктури, місто частково знеструмлене – мер

У Рівному удар по об'єкту критичної інфраструктури, місто частково знеструмлене – мер

07:20 05.11.2022
У Рівному затримано причетних до вибуху гранати на дитячому майданчику, постраждали п'ятеро осіб

У Рівному затримано причетних до вибуху гранати на дитячому майданчику, постраждали п'ятеро осіб

19:33 30.10.2022
Повідомлення про мінування ТРЦ "Екватор" у Рівному не підтвердилося

Повідомлення про мінування ТРЦ "Екватор" у Рівному не підтвердилося

16:44 30.10.2022
У Рівному повідомили про мінування ТРЦ "Екватор" - мер

У Рівному повідомили про мінування ТРЦ "Екватор" - мер

15:10 25.10.2022
Більшість Рівного без світла через аварію на підстанції – голова обладміністрації

Більшість Рівного без світла через аварію на підстанції – голова обладміністрації

12:38 24.10.2022
СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

12:35 22.10.2022
У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

11:32 22.10.2022
У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох - Нацполіція

Понад 150 тисяч окупантів знищено від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Одна людина загинула, 8 врятовано та 20 евакуйовано в результаті нічного ракетного обстрілу Запоріжжя

ОСТАННЄ

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначиться з трьома фіналістами 4 березня

Семеро постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю госпіталізовані, троє у важкому стані - секретар міськради

Експертна рада при Мінкультури просить правоохоронців не допустити рейдерського захоплення Товариства охорони пам'яток історії та культури

Білорусько-китайські угоди можуть сприяти обходу санкцій шляхом спрямування китайської допомоги РФ через Білорусь - ISW

"Укрзалізниця" відновила регулярне сполучення "Слобожанського експреса" до Конотопа

Потепління призведе до бездоріжжя і допоможе найближчими тижнями українським силам, що обороняються в районі Бахмуту, - британська розвідка

Посли G7 на зустрічі зі Стефанчуком говорили про важливість повернення електронного декларування

НБУ випустив пам'ятні медалі "Охтирка" та "Волноваха" із серії "Місто героїв"

Росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, госпбудівлі та адмінбудівлю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА