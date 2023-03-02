СБУ припинила диверсію на транспортній інфраструктурі Рівненщини та затримала російського агента

Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який намагався підірвати один з об'єктів транспортної інфраструктури Рівного.

"Служба безпеки викрила диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині. Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

У такий спосіб агресор сподівався зірвати постачання іноземного озброєння для Сил оборони на східному та південному фронтах, наголошується в повідомленні спецслужби.

Для здійснення диверсії 19 лютого зловмисник прибув в Україну під виглядом жителя однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використав паспорт громадянина ЄС, повідомляє відомство подробиці операції.

Після прибуття на Рівненщину він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об'єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

"Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії", - повідомляють у СБУ.

За даними слідства, фігурант має посвідку на проживання в Росії та входить до агентурного апарату російської військової розвідки.

Як повідомляє українська спецслужба, з 2014 року затриманий виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "оплот", а потім до так званого батальйону хан. Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на запорізькому та херсонському напрямках. У вересні минулого року зловмисник повернувся до Росії, де отримав завдання проведення розвідувально-підривної діяльності в північно-західному регіоні України.