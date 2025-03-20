Інтерфакс-Україна

Події

19:42 20.03.2025

СБУ кваліфікує вибух біля ТЦК в Рівному як спробу теракту

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СБУ кваліфікує вибух біля ТЦК в Рівному як спробу теракту

Служба безпеки України кваліфікує вибух поблизу Територіального центру комплектації (ТЦК) у Рівному як спробу терористичного акту, повідомили у Рівненської обласній державній адміністрації (ОДА).

"Вибух у середмісті Рівного 20 березня СБУ класифікує як спробу теракту. Відкрито відповідне кримінальне провадження. За даними слідства, поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні ОДА у Facebook.

Повідомляється, що СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, в четвер у центрі Рівного близько 13:40 стався вибух, за попередніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі, постраждали двоє людей – водій та пасажир авто, повідомила Національна поліція.

"Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир - їх госпіталізували", - - йдеться у повідомленні Національної поліції у четвер.

Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

 

Теги: #рівне #сбу #теракт

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