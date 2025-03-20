Інтерфакс-Україна

Події

19:10 20.03.2025

У Рівному поблизу ТРЦ вибухнув саморобний вибуховий пристрій, постраждали двоє людей

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У Рівному поблизу ТРЦ вибухнув саморобний вибуховий пристрій, постраждали двоє людей

У центрі Рівного близько 13:40 стався вибух, за попередніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі, постраждали двоє людей – водій та пасажир авто, повідомила Національна поліція.

"Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир - їх госпіталізували", - - йдеться у повідомленні Національної поліції у четвер.

Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

 

Теги: #рівне #теракт #вибух

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