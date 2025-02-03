У Рівному відвернули теракт – двоє агентів РФ планували підірвати управління поліції

Правоохоронці викрили двох жителів Сумщини під час підготовки терористичного акту, вони збирались підірвати приміщення управління Національної поліції, повідомили у Службі безпеки України (СБУ).

"Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм у понеділок.

За матеріалами справи, фігуранти мали залишити біля будівлі поліції замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент закладки вибухівки фігуранти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою. У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як «зайвих» свідків.

Повідомляється, що фігурантів затримано «на гарячому», коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. У затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали «швидкі» заробітки на телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.