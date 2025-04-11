Інтерфакс-Україна

Події

11:18 11.04.2025

KFC відкрила свій перший заклад у Рівному

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KFC відкрила свій перший заклад у Рівному

Мережа ресторанів KFC відкрила свій перший заклад у Рівному в ТЦ "Прем’єр" на вул.Соборна, 94 на 86 посадкових місць і площею маже 288 кв. м, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно із пресрелізом, рішення про відкриття ресторану в новому регіоні зумовлене динамічним розвитком міста, активною громадою і зростаючим попитом на сучасний сервіс та якісну гастрономію.

Зазначається, що особливу увагу KFC приділила інклюзивності закладу, дбаючи про комфорт для різних груп відвідувачів, зокрема осіб з інвалідністю. Ресторан безбар’єрний: має широкий вхід, зручний доступ до зали, адаптовані санвузли та інтегровані зони самообслуговування.

KFC працює в Україні з 2012 року, а з січня 2022 року компанія відкрила 19 нових ресторанів і розширила меню, основу якого складає традиційний фірмовий рецепт курки. Наразі українська мережа KFC налічує 67 ресторанів.

Теги: #kfc #рівне

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