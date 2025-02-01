В Рівному пролунав вибух, про жертви не повідомляється – ЗМІ

Вибух пролунав у Рівному поблизу вулиці Грабник, повідомляє Суспільне у суботу.

"На місці працюють спецслужби. Перекрита пішохідна частина. Для транспорту дорогу не перекривали", - йдеться в повідомленні.

Про жертв і постраждалих не повідомляється.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибух начебто стався у приміщенні міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки, але агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має підтвердження цієї інформації.