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10:42 02.03.2023

Семеро постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю госпіталізовані, троє у важкому стані - секретар міськради

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Семеро постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю госпіталізовані, троє у важкому стані - секретар міськради

Семеро постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку в Запоріжжі госпіталізовані, троє з них перебувають у важкому стані, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Під завалами опинилися люди, які в той момент мирно спали у своїх квартирах. На цей час відомо, що, на превеликий жаль, троє людей загинуло… 11 людей врятовано. Семеро людей знаходяться у лікарнях, з них троє – у тяжкому стані й четверо – у середньому стані, серед них є вагітна", - написав Куртєв у телеграмі.

За його словами, внаслідок атаки окупантів від уламків і вибухової хвилі було також пошкоджено прилеглі будинки.

"На місці трагедії працюють усі профільні служби і волонтери. Оперативно-рятувальні роботи тривають. Людям надають необхідну допомогу", - розповів Куртєв.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад 10 квартир із другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них одну вагітну жінку), 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду. З-під завалів витягнуто тіла трьох осіб.

Раніше повідомлялося про шістьох поранених унаслідок удару.

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом злочину, передбаченого ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #запоріжжя #удар #постраждалі

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